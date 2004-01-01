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Гала-концерт «Polar Heart»

Финальный концерт самого большого за Полярным Кругом «открытого» музыкального фестиваля! 

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Приглашаем всех на финальный концерт нашего фестиваля! Вас ждут выступления самых лучших группх Мурманской области и стран Скандинавии, исполняющих свои (оригинальные) композиции и «кавер» композиции!

Хэдлайнеры фестиваля:

Вадим Самойлов («Агата Кристи»)

IEksil

Приключения электроников

Ждем Вас на самой большой крытой площадке для проведения концертов за Полярным Кругом – Ледовом двореце!

Следите за новостями в группе ВК

Цены

2000-7000р.

Продажа билетов осуществляется:

в магазине «MuzTrade» ( г.Мурманск, Проезд рыбный, дом 8)

в кассах Ледового Дворца (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а)

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