Гала-концерт «Polar Heart»
Финальный концерт самого большого за Полярным Кругом «открытого» музыкального фестиваля!
Финальный концерт самого большого за Полярным Кругом «открытого» музыкального фестиваля!
Приглашаем всех на финальный концерт нашего фестиваля! Вас ждут выступления самых лучших группх Мурманской области и стран Скандинавии, исполняющих свои (оригинальные) композиции и «кавер» композиции!
Хэдлайнеры фестиваля:
Вадим Самойлов («Агата Кристи»)
Ждем Вас на самой большой крытой площадке для проведения концертов за Полярным Кругом – Ледовом двореце!
Следите за новостями в группе ВК
2000-7000р.
Продажа билетов осуществляется:
в магазине «MuzTrade» ( г.Мурманск, Проезд рыбный, дом 8)
в кассах Ледового Дворца (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а)
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