Гала-концерт «Polar Heart»

Финальный концерт самого большого за Полярным Кругом «открытого» музыкального фестиваля!

Ограничения: 12+

Приглашаем всех на финальный концерт нашего фестиваля! Вас ждут выступления самых лучших группх Мурманской области и стран Скандинавии, исполняющих свои (оригинальные) композиции и «кавер» композиции!

Хэдлайнеры фестиваля:

Вадим Самойлов («Агата Кристи»)

IEksil

Приключения электроников

Ждем Вас на самой большой крытой площадке для проведения концертов за Полярным Кругом – Ледовом двореце!

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