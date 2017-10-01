Polar Heart
Первый мурманский региональный открытый молодежный фестиваль живой музыки
Первый мурманский региональный открытый молодежный фестиваль живой музыки
«Полярное сердце» – самый большой за Полярным Кругом «открытый» музыкальный фестиваль, представляющий собой комплекс концертных, информационных, просветительских и социо-культурных мероприятий. В 2017 году главное направление фестиваля – рок-музыка, по музыка, рок н рол.
Итак, «Полярное сердце» – это:
самая большая крытая площадка для проведения концерта за Полярным Кругом «Ледовый дворец» в г.Мурманске;
самая большая музыкальная сцена, на которой могут разместиться все, даже ансамбль Песни и пляски Краснознаменного Северного флота;
профессиональное световое и сценическое оборудование;
настоящий профессиональный «живой» звук в Мурманской области;
лучшая команда профессионалов, за плечами, которых организация и проведение различных по масштабам и уровням сложности мероприятий;
самые лучшие группы Мурманской области и стран Скандинавии, исполняющие свои (оригинальные) композиции и «кавер» композиции;
headliner фестиваля: Вадим Самойлов («Агата Кристи»)
Фестиваль проводится в четыре этапа:
Первый этап – прием заявок (01.09.-01.10.2017).
Второй этап – отборочный тур (01.10.-10.10.2017).
Третий этап – полуфинал (15.10.-01.11.2017).
Четвертый этап — финал (06.11.2017).
Заявки и аудиоматериалы вы можете направить:
- по адресу: 183038, Мурманск, Рыбный проезд, д.8, салон музыкальных инструментов «MuzTrade»
- e-mail: manager@muztrade.com
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