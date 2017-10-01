Polar Heart

«Полярное сердце» – самый большой за Полярным Кругом «открытый» музыкальный фестиваль, представляющий собой комплекс концертных, информационных, просветительских и социо-культурных мероприятий. В 2017 году главное направление фестиваля – рок-музыка, по музыка, рок н рол.

Итак, «Полярное сердце» – это:

самая большая крытая площадка для проведения концерта за Полярным Кругом «Ледовый дворец» в г.Мурманске;

самая большая музыкальная сцена, на которой могут разместиться все, даже ансамбль Песни и пляски Краснознаменного Северного флота;

профессиональное световое и сценическое оборудование;

настоящий профессиональный «живой» звук в Мурманской области;

лучшая команда профессионалов, за плечами, которых организация и проведение различных по масштабам и уровням сложности мероприятий;

самые лучшие группы Мурманской области и стран Скандинавии, исполняющие свои (оригинальные) композиции и «кавер» композиции;

headliner фестиваля: Вадим Самойлов («Агата Кристи»)

Фестиваль проводится в четыре этапа:

Первый этап – прием заявок (01.09.-01.10.2017).

Второй этап – отборочный тур (01.10.-10.10.2017).

Третий этап – полуфинал (15.10.-01.11.2017).

Четвертый этап — финал (06.11.2017).

Заявки и аудиоматериалы вы можете направить:

- по адресу: 183038, Мурманск, Рыбный проезд, д.8, салон музыкальных инструментов «MuzTrade»

- e-mail: manager@muztrade.com

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