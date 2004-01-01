Приглашаем на мероприятия нового формата!

Клуб «Поколение Z» для тех, кто интересуется современной культурой во всех её проявлениях: знакомства, обсуждения актуальных для молодежи тем, тренды, проблемы, обмен опытом, творчество, личностный рост, развитие soft-skills и многое другое.

Клуб «Поколение Z» это все, что касается и волнует молодёжь – для тебя.

Запись и все вопросы в личные сообщения группу Молодежного культурного центра.

Для молодёжи от 14 до 30 лет.