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Поколение Z

Мероприятия нового формата для молодежи

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События: Встреча, Лекции.

Приглашаем на мероприятия нового формата!

Клуб «Поколение Z» для тех, кто интересуется современной культурой во всех её проявлениях: знакомства, обсуждения актуальных для молодежи тем, тренды, проблемы, обмен опытом, творчество, личностный рост, развитие soft-skills и многое другое.

Клуб «Поколение Z» это все, что касается и волнует молодёжь – для тебя.

Запись и все вопросы в личные сообщения группу Молодежного культурного центра.

Для молодёжи от 14 до 30 лет.

Объединение молодежных центров
22 декабря
16:00
29 декабря
16:00

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