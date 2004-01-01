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Пока горит свеча!

Музыкальная гостиная, посвященная 50-летию со дня образования культовой группы «Машина времени»

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События: Видеотрансляции, Концерты.

В концерте прозвучат самые известные хиты легендарной команды в исполнении солистов и коллективов Кольского района: шоу группы фольк-фьюжн «Альянс», Александра Кушнина, Андрея Кулыбко, Василия Хана, Сергея Глаза, Елены Смирновой.

Внимание! Это мероприятие проходит только в режиме онлайн. Посмотреть его вы можете только на этой странице или на сайте.

Город Мурманск
28 марта
15:00

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