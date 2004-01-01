Пока горит свеча!

В концерте прозвучат самые известные хиты легендарной команды в исполнении солистов и коллективов Кольского района: шоу группы фольк-фьюжн «Альянс», Александра Кушнина, Андрея Кулыбко, Василия Хана, Сергея Глаза, Елены Смирновой.

Внимание! Это мероприятие проходит только в режиме онлайн. Посмотреть его вы можете только на этой странице или на сайте.

