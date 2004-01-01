Всеволод Кузнецов родился 31.01.1993 года в г. Мурманске. Рос в многодетной семье. Увлечение рисованием появилось ещё в раннем детстве.

Настоящую любовь к живописи молодому художнику привил преподаватель Детской художественной школы Скокленёв Владимир Викторович.

После окончания ДХШ Всеволод поступил в Ярославское художественное училище, которое окончил в 2015 году. В течение 2015-2016 года был вольнослушателем в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.

С 2017 года Всеволод является студентом факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Пейзажи, представленные на выставке «Поэзия природы», раскрывают перед зрителем ни с чем несравнимую красоту и многообразие русской природы.

Место проведения выставки: г. Мурманск, ул. Октябрьская, 22, Зал №2