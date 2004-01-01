Поезд молодежной культуры
Фестиваль-путешествие, в рамках которого три Муниципалитета Мурманской области, принимают творческую молодёжь
Фестиваль-путешествие, в рамках которого три Муниципалитета Мурманской области, принимают творческую молодёжь
На разножанровых площадках молодёжь сможет показать свои таланты, принять участие в локальных соревнованиях, обменяться опытом со своими творческими коллегами, а также, создать совместную коллаборацию в своем творческом направлении.
География и даты проведения проекта:
Площадки Фестиваля:
Это самый невероятный молодежный проект Мурманской области! До встречи на Фестивале!
Грандиозное шоу «Академия хищников»
Афиша мероприятий в рок-баре на неделю