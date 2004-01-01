Поезд молодежной культуры

Фестиваль-путешествие, в рамках которого три Муниципалитета Мурманской области, принимают творческую молодёжь

На разножанровых площадках молодёжь сможет показать свои таланты, принять участие в локальных соревнованиях, обменяться опытом со своими творческими коллегами, а также, создать совместную коллаборацию в своем творческом направлении.

География и даты проведения проекта:

30 августа 2019 года - город Кандалакша с прилегающей территорией

31 августа 2019 года - город Оленегорск с прилегающей территорией

1 сентября 2019 года - город Мурманск

Площадки Фестиваля:

Музыкальная (для участников всех музыкальных и вокальных направлений и стилей)

Танцевальная (для участников всех танцевальных направлений и стилей)

Народная (для участников народного творчества, фольклора, промыслов)

ART (для участников в направлении художественного искусства, дизайна, стрит-арта, скульптуре, архитектуре, фото-художники, модельеры)

Лайф-пространство (со спортивными мероприятиями)

Добровольчество (с тематикой Добровольчества)

Профориентационная (с профориентационными мероприятиями)

Это самый невероятный молодежный проект Мурманской области! До встречи на Фестивале!