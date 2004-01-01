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Поезд молодежной культуры

Фестиваль-путешествие, в рамках которого три Муниципалитета Мурманской области, принимают творческую молодёжь

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События: Фестивали, Концерты.

На разножанровых площадках молодёжь сможет показать свои таланты, принять участие в локальных соревнованиях, обменяться опытом со своими творческими коллегами, а также, создать совместную коллаборацию в своем творческом направлении.

География и даты проведения проекта:

  • 30 августа 2019 года - город Кандалакша с прилегающей территорией
  • 31 августа 2019 года - город Оленегорск с прилегающей территорией
  • 1 сентября 2019 года - город Мурманск

Площадки Фестиваля:

  • Музыкальная (для участников всех музыкальных и вокальных направлений и стилей)
  • Танцевальная (для участников всех танцевальных направлений и стилей)
  • Народная (для участников народного творчества, фольклора, промыслов)
  • ART (для участников в направлении художественного искусства, дизайна, стрит-арта, скульптуре, архитектуре, фото-художники, модельеры)
  • Лайф-пространство (со спортивными мероприятиями)
  • Добровольчество (с тематикой Добровольчества)
  • Профориентационная (с профориентационными мероприятиями)

Это самый невероятный молодежный проект Мурманской области! До встречи на Фестивале!

Кандалакша
30 августа
Город Мурманск
1 сентября

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