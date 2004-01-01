Поэты выпадают в небо…

24 октября исполнилось бы 60 лет русскому поэту, члену Союза писателей России, лауреату множества литературных премий и конкурсов Николаю Владимировичу Колычеву, ушедшему в вечность два с половиной года тому назад.

В этот день приглашаем всех ценителей слова перелистать страницы творчества Николая Владимировича, окунуться в мир лирических героев его произведений.

Участниками встречи станут коллеги по литературному цеху, читатели.

В юбилейном вечере примут участие гости из Санкт-Петербурга, Новгорода, Череповца, городов Мурманской области. Прозвучат полюбившиеся стихотворения поэта и песни на его стихи.