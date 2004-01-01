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Поэты выпадают в небо…

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию Николая Колычева

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События: Творческие вечера.

24 октября исполнилось бы 60 лет русскому поэту, члену Союза писателей России, лауреату множества литературных премий и конкурсов Николаю Владимировичу Колычеву, ушедшему в вечность два с половиной года тому назад.

В этот день приглашаем всех ценителей слова перелистать страницы творчества Николая Владимировича, окунуться в мир лирических героев его произведений.

Участниками встречи станут коллеги по литературному цеху, читатели.

В юбилейном вечере примут участие гости из Санкт-Петербурга, Новгорода, Череповца, городов Мурманской области. Прозвучат полюбившиеся стихотворения поэта и песни на его стихи.

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