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Поэт, сын земли Кольской

Выставка из цикла «Сделано в СССР»

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События: Выставки.

Выставка посвящена 80-летию со дня рождения мурманского поэта Владимира Александровича Смирнова.

На выставке посетители увидят лучшие сборники стихов и очерков Владимира Александровича: «Поморье», «Я живу на Севере», «Поклонный крест». В витринах также будут представлены его личные вещи: перекидной календарь, записная книжка, чернильница с ручкой и другие.

Краеведческий музей
c 30 сентября по 31 октября
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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