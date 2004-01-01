Поэт, сын земли Кольской

Выставка посвящена 80-летию со дня рождения мурманского поэта Владимира Александровича Смирнова.

На выставке посетители увидят лучшие сборники стихов и очерков Владимира Александровича: «Поморье», «Я живу на Севере», «Поклонный крест». В витринах также будут представлены его личные вещи: перекидной календарь, записная книжка, чернильница с ручкой и другие.