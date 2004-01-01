В 2021 году поэт Николай Рубцов мог бы отметить 85-летний юбилей, но автор дожил лишь до 35. Его жизнь, похожая на вспышку кометы, оборвалась неожиданно и странно. Рубцов успел сделать главное – признаться в любви к России. Поэзию и биографию поэта сравнивают с творческой судьбой Сергея Есенина. Такая же короткая, трагически оборванная жизнь. Такие же пронзительные и полные потаенной боли стихи.

В экспозиции музея гости увидят работу Петра Гурьевича Коростелёва (6 августа 1924, с. Мучкап, Тамбовская губерния) — российского советского живописца, Народного художника Российской Федерации, члена Санкт-Петербургского Союза художников.

Произведения П. Г. Коростелёва находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции, Японии и других странах.