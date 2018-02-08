Подыскиваю жену. Недорого!
Спектакль с участием звезд продюсерской компании «Comedy Club Production»!
Спектакль с участием звезд продюсерской компании «Comedy Club Production»!
Сделать правильный выбор в браке – это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен, и богат, но только он не спешит раскрывать все карты.
Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено…
Режиссер: Михаил Церишенко
Актеры: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Роман Юнусов, Денис Косяков
Продолжительность: 1 час 50 минут, 1 антракт
1500-2500 р.
Дополнительная информация по телефону: 707-807
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Комедийный детектив в 2-х действиях по пьесе Вячеслава Денисова