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Подыскиваю жену. Недорого!

Спектакль с участием звезд продюсерской компании «Comedy Club Production»!

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Ограничения: 12+
События: Спектакли.

Сделать правильный выбор в браке – это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен, и богат, но только он не спешит раскрывать все карты.

Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено…

Режиссер: Михаил Церишенко

Актеры: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Роман Юнусов, Денис Косяков

Продолжительность: 1 час 50 минут, 1 антракт

ДК им. С.М. Кирова
8 февраля 2018
19:00
8 февраля 2018
19:00
Цены

1500-2500 р.

Дополнительная информация по телефону: 707-807

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