В Мурманской областной научной библиотеке продолжается цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске. Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин. Тема встречи – «Подводный фронт Великой Отечественной войны».

Боевая деятельность подводников-североморцев в годы войны получила высокую оценку, о чём свидетельствуют награды, которыми были удостоены моряки, подводные лодки и вся бригада подплава Северного флота. Подвиги подводников нашли отражение в литературе и кинофильмах. Ряд публикаций современных исследователей войны на Северном морском театре стали поводом для дискуссий о боевой эффективности подводных сил. Однако эти споры часто носят отвлечённый характер, не учитывают специфику боевых действий, технические возможности субмарин, особенности организации и условия службы. Метод исторической реконструкции, широко используемый в последние десятилетия, позволяет не только исследовать отдельные эпизоды подводной войны, но и подойти к постановке вопроса о критериях оценки действий подводников.

Этим и другим проблемам будет посвящена лекция ученого.