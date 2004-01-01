Подвиг во имя России

Читатели познакомятся с изданиями по истории Смутного времени, биографиями Минина и Пожарского из серии «Жизнь замечательных людей».

Исторический блогер Дмитрий Григорьев в книге «Русская битва за престол» предполагает, что единственной целью Смуты стала борьба за власть.

Мифы того далёкого времени раскрывает Михаил Голденков в книге «Проект «Лжедмитрий».

Кого и куда «завел» Иван Сусанин, почему Смуту считают самым кровавым периодом после опричнины Ивана Грозного, как произошло восстание Ивана Болотникова – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в изданиях, представленных на выставке.