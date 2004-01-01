Подвиг Бурана
Битва по тактическому пейнтболу, посвященная 72-й годовщине победы в ВОВ
Битва по тактическому пейнтболу, посвященная 72-й годовщине победы в ВОВ
Малая сценарная открытая игра в которой может принять участие любой желающий (1-2 или более участников, которые не могут собрать свою команду, но есть желание поиграть, собираются на открытую игру с единомышленниками).
Всех участников ждет розыгрыш призов и настоящая полевая кухня!
Спешите записаться, количество участников ограничено!
Место проведения: игровая площадка пейнтбольного клуба TOP GUN
Старт комплект 350 р. - за одного игрока
Дополнительные шары: 100 шаров - 250 р.