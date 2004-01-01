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Подвиг Бурана

Битва по тактическому пейнтболу, посвященная 72-й годовщине победы в ВОВ

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События: Спорт, Игра.

Малая сценарная открытая игра в которой может принять участие любой желающий (1-2 или более участников, которые не могут собрать свою команду, но есть желание поиграть, собираются на открытую игру с единомышленниками).

Всех участников ждет розыгрыш призов и настоящая полевая кухня!

Спешите записаться, количество участников ограничено!

Место проведения: игровая площадка пейнтбольного клуба TOP GUN

Цены

Старт комплект 350 р. - за одного игрока

Дополнительные шары: 100 шаров - 250 р.

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