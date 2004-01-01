Поднять паруса приключений

В этом году исполняется 170-лет со дня рождения шотландского писателя Роберта Стивенсона и 185-лет со дня рождения классика американской литературы Марка Твена. На выставке представлены самые известные произведения именитых авторов.

Любимый читателями разных поколений роман Роберта Льюиса Бэлфура Стивенсона «Остров сокровищ» принёс писателю широкую известность.

Несмотря на то, что книга написана более сотни лет назад, она читается с невероятным увлечением, погружая в атмосферу морских приключений. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» - готический роман, близкий по жанру к научной фантастике. Автор рассказывает загадочную историю о том, как известный и добропорядочный член общества, уважаемый в обществе врач Генри Джекил завещает всё своё состояние, в случае своей смерти или исчезновения, загадочному мистеру Хайду, вид которого производит на всех омерзение. Что заставило Доктора Джекила сделать это? Что связывает этих двух, таких разных людей?

Приключенческий роман Стивенсона «Черная стрела» погружает читателя в реалии XV века. Здесь есть все - и доблестный рыцарь, и прекрасная дама, и коварный злодей, и благородный мститель, и защитник обездоленных. Главный герой, Ричард Шелдон, вынужден присоединиться к разбойникам в Тэллстонском лесу, убивающим своих противников черными стрелами. Вскоре он оказывается втянутым в войну Алой и Белой роз между Йорками и Ланкастерами, и беззаветно влюбляется в красавицу Джоану Сэдли.

Марк Твен - псевдоним Семюэла Ленгхорна Клеменса, американского писателя, сатирика, мастера юмористического жанра. В своих произведениях он изображал жизнь простых людей Америки. Юмор писателя связан с традициями народного американского юмора, что придает его творчеству особую и своеобразную прелесть.

«Приключения Тома Сойера» - одно из самых популярных произведений Твена. Как признавался сам автор, большинство приключений, описанных в этой книге, происходило на самом деле - с ним самим или его школьными товарищами. Главный герой - Том Сойер - мальчик двенадцати лет. В повести описываются различные приключения Тома и его друзей. В ходе этих приключений он успевает найти свою любовь, стать свидетелем убийства и разоблачить убийцу, убежать из дома, чтобы стать пиратом и пожить на острове, заблудиться в пещере и благополучно выбраться из неё, найти драгоценный клад и разделить его со своим другом Гекльберри Финном.

«Приключения Гекльберри Финна» - продолжение одной из сюжетных линий романа «Приключения Тома Сойера». Здесь читатель узнает о путешествии Гека и его спутника, сбежавшего негра Джима, на самодельном плоту по Миссисипи. Глубокая, мудрая и невероятно интересная повесть, в которой автор описывает американское общество, его уклад и традиции.

В историческом романе «Принц и нищий» Марк Твен рассказывает о приключениях английского принца Эдуарда Тюдора и маленького оборвыша Тома Кенти, на время поменявшихся местами.

Необычная книга «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» сочетает в себе фантастику, пародию и жизнерадостный юмор. Это одно из первых описаний путешествий во времени в литературе. Типичный янки из штата Коннектикут конца XIX века получает во время драки удар ломом по голове и теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что попал в эпоху британского короля Артура, героя многих рыцарских романов. Предприимчивый янки немедленно находит место при дворе короля в

качестве волшебника, потеснив старого Мерлина. Используя свои знания науки, техники и истории, он начинает преобразовывать британское общество по образцу современной ему Америки.