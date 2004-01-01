Подготовка речи к защите дипломной работы
Бесплатный мастер-класс от Центра профессионального развития молодёжи
Бесплатный мастер-класс от Центра профессионального развития молодёжи
Дипломную работу надо не только написать, но и защитить!
В ходе мастер-класса наши специалисты окажут Вам содействие в представлении дипломной работы;
расскажут все секреты, как преодолеть волнение при выступлении и не совершать распространённых ошибок
помогут освоить навыки, необходимые для выступления на защите
продемонстрируют приёмы постановки собственной речи
приведут примеры и основные техники работы с аудиторией и пространством
представят эффективные позы, используемые при выступлениях, из которых Вы выберете наиболее подходящую для Вас!
Что по-Вашему нужно для успешной защиты дипломной работы? Несомненно, в первую очередь, нужно как следует потрудиться, чтобы её выполнить. И порой этого бывает достаточно, чтобы Вы обрели уверенность и смело перешли к этапу защиты.
Ну, а если Вы хотите приумножить свои шансы на успех в защите или Вам необходима площадка для генеральной репетиции своей работы, то для Вас мы предлагаем мастер-класс «Подготовка речи к защите дипломной работы»!
Предварительная запись обязательна
Запись по телефону: 25-93-83