Дипломную работу надо не только написать, но и защитить!

В ходе мастер-класса наши специалисты окажут Вам содействие в представлении дипломной работы;

расскажут все секреты, как преодолеть волнение при выступлении и не совершать распространённых ошибок

помогут освоить навыки, необходимые для выступления на защите

продемонстрируют приёмы постановки собственной речи

приведут примеры и основные техники работы с аудиторией и пространством

представят эффективные позы, используемые при выступлениях, из которых Вы выберете наиболее подходящую для Вас!

Что по-Вашему нужно для успешной защиты дипломной работы? Несомненно, в первую очередь, нужно как следует потрудиться, чтобы её выполнить. И порой этого бывает достаточно, чтобы Вы обрели уверенность и смело перешли к этапу защиты.

Ну, а если Вы хотите приумножить свои шансы на успех в защите или Вам необходима площадка для генеральной репетиции своей работы, то для Вас мы предлагаем мастер-класс «Подготовка речи к защите дипломной работы»!

Предварительная запись обязательна