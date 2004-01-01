Подготовка. Празднование. Последствие.
Празднование взросления Мурманска!
Мы решили, что День рождения – это повод солидный, да и возраст почтенный, а потому выделили целых три дня на празднование взросления Мурманска! Нашему славному городу 101 год!
В эти выходные вас ждут:
Репетиция праздника пятничной ночью, мощный welcome от заведения, бутылка игристого трём подружкам, кальяны в пол-цены и многое другое!
Само празднование в субботу, и это тонна презентов от бара, 101 welcome-drink, праздничный go-go-перфоманс, потрясающий торт именинника и сотни иных приятных мелочей с вкраплением фирменного безумия от Че!
Последствия праздника для самых стойких и выживших в воскресенье. И да, мы в курсе, что в понедельник вам всем на работу, но уж если гулять, то гулять красиво и до победного! Акции, презенты, угощения, ночной mash-up заряд до самого утра!
Ждём вас всех на самый длинный, хмельной, могучий и бескомпромиссный уикэнд в лофт-баре «Чердак»!
С праздником, родной, отметим как следует!
Вход бесплатный
Вечеринка в Гарине!
Топовые диск-жокеи города за вертушками!