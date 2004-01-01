Подготовка. Празднование. Последствие.

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Мы решили, что День рождения – это повод солидный, да и возраст почтенный, а потому выделили целых три дня на празднование взросления Мурманска! Нашему славному городу 101 год!

В эти выходные вас ждут:

Репетиция праздника пятничной ночью, мощный welcome от заведения, бутылка игристого трём подружкам, кальяны в пол-цены и многое другое!

Само празднование в субботу, и это тонна презентов от бара, 101 welcome-drink, праздничный go-go-перфоманс, потрясающий торт именинника и сотни иных приятных мелочей с вкраплением фирменного безумия от Че!

Последствия праздника для самых стойких и выживших в воскресенье. И да, мы в курсе, что в понедельник вам всем на работу, но уж если гулять, то гулять красиво и до победного! Акции, презенты, угощения, ночной mash-up заряд до самого утра!

Ждём вас всех на самый длинный, хмельной, могучий и бескомпромиссный уикэнд в лофт-баре «Чердак»!

С праздником, родной, отметим как следует!