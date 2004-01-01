Подари детям счастье

Команда Центра развития волонтерского движения не первый год занимается поддержкой детей, находящихся на лечении в больнице и не по наслышке знает, что есть такие заболевания, при лечении которых возникает необходимость получать медицинскую помощь либо в столичных городах, либо за рубежом, и это дорогостоящие процедуры.

Поэтому на мероприятии будет установлен пластиковый бокс «Добрые сердца» и каждый желающий сможет проявить доброту, отзывчивость и милосердие, поделиться частичкой тепла и заботы, пожертвовав любую сумму.

В программе для всех гостей:

выступление танцевальных коллективов, певцов и чтецов

мастер-классы

косоплетение и твистинг

интерактивная новогодняя фотозона

детская площадка, аниматоры, аквагрим и раскраски для детей

интерактивные экспонаты от Музея занимательных наук «Фокус»

В завершении мероприятия состоится подведение итогов Фотоконкурса «Смотри душой» и награждение победителей.