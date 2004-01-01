146288

Подари детям счастье

Новогодняя благотворительная акция 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Акции, Новый год.

Команда Центра развития волонтерского движения не первый год занимается поддержкой детей, находящихся на лечении в больнице и не по наслышке знает, что есть такие заболевания, при лечении которых возникает необходимость получать медицинскую помощь либо в столичных городах, либо за рубежом, и это дорогостоящие процедуры.

Поэтому на мероприятии будет установлен пластиковый бокс «Добрые сердца» и каждый желающий сможет проявить доброту, отзывчивость и милосердие, поделиться частичкой тепла и заботы, пожертвовав любую сумму.

В программе для всех гостей:

  • выступление танцевальных коллективов, певцов и чтецов 
  • мастер-классы 
  • косоплетение и твистинг 
  • интерактивная новогодняя фотозона 
  • детская площадка, аниматоры, аквагрим и раскраски для детей 
  • интерактивные экспонаты от Музея занимательных наук «Фокус» 

В завершении мероприятия состоится подведение итогов Фотоконкурса «Смотри душой» и награждение победителей.

МФК «Северное Нагорное»
15 декабря
15:00 - 17:00

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?