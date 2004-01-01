Подари детям счастье
Новогодняя благотворительная акция
Новогодняя благотворительная акция
Команда Центра развития волонтерского движения не первый год занимается поддержкой детей, находящихся на лечении в больнице и не по наслышке знает, что есть такие заболевания, при лечении которых возникает необходимость получать медицинскую помощь либо в столичных городах, либо за рубежом, и это дорогостоящие процедуры.
Поэтому на мероприятии будет установлен пластиковый бокс «Добрые сердца» и каждый желающий сможет проявить доброту, отзывчивость и милосердие, поделиться частичкой тепла и заботы, пожертвовав любую сумму.
В программе для всех гостей:
В завершении мероприятия состоится подведение итогов Фотоконкурса «Смотри душой» и награждение победителей.