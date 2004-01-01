Ограничения: 0+

Выставка проходит в рамках ХII областного смотра народных (образцовых) самодеятельных коллективов, который проводится раз в 3 года. В этом году выставка «Под сиянием полярной звезды» представляет 21 коллектив из Мурманска, Рослякова, Апатитов, Кировска, Колы, Североморска, Мурмашей, Зверосовхоза и Заполярного.

Народный (образцовый) самодеятельный коллектив – это постоянно действующее добровольное объединение любителей и исполнителей самодеятельного художественного творчества, основанное на совместной творческой деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению, сохранению и приумножению культурных ценностей и традиций в свободное от основной работы и учёбы время.

В экспозиции представлено более 300 работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства, это народные традиционные куклы, гобелен, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.

Итог выставки – подтверждение звания «народный самодеятельный коллектив». Экспертной комиссией учитывается наличие новых постановок, произведений, их художественный уровень, стабильность творческой деятельности коллектива и активность участия в культурно-массовых мероприятиях базового учреждения культуры.