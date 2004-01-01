Паломнический культурно-просветительский центр «Под сенью Трифона» был создан в Мурманске в 2002 году в честь преподобного Трифона Печенгского – просветителя лопарей, принесшего православие в Лапландию в XVI веке и положившего начало основанию самой северной православной обители – Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря.

Центр, возглавляемый Ириной Поливцевой, при активном участии священника Сергия Поливцева, проводит обязательную для такого учреждения миссионерскую работу: религиозные беседы, паломнические поездки по российским и зарубежным святым местам, занятия школы детского и взрослого церковного пения, богослужения в храме преподобного Трифона, социальную работу с незащищенными группами населения.

Выставка знакомит с изданиями, посвященными кольскому святому Трифону Печенгскому и истории Трифонов Печенгского монастыря: «Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие: житие, предания, исторические документы: опыт критического переосмысления» епископа Митрофана (Баданина), «Святая обитель за Полярным кругом. Преподобный Трифон Печенгский и основанный им монастырь» иерея Сергия (Поливцева) и другими.

Вниманию читателей представлен фильм Татьяны Нестеровой «Духовное единство под сенью преподобного Трифона», публикации журнала «Под сенью Трифона», который издается паломническим отделом Мурманской и Мончегорской Епархии с 2011 года. Это яркое наполненное издание наряду с «Православной газетой» освещает вопросы православия, истории и культуры Кольского Севера.

Также на выставке экспонируются фотолетописи, буклеты, календарь паломнических поездок, сувениры, программа третьего фестиваля православной песни, которые познакомят посетителей с деятельностью Центра.