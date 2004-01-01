Под одной крышей

Ограничения: 12+

Небольшая квартира, состоящая из двух смежных комнат. Три женщины – три поколения: бабушка (Нина Петровна), мать (Валентина) и дочь (Любочка). Одинокие, мечтающие и желающие быть счастливыми.

Один день. 17-летие Любочки. Солнечно. Конец мая. Тёплый ветерок играется с открытыми шторами. С улицы доносятся пение птиц и шёпот деревьев. Особенный день. Даже уборка, глажка, готовка и прочие бытовые хлопоты перестают быть тягостными. Ни накопившиеся обиды, ни семейные неурядицы, – словом, ничто не должно омрачить этот день. Вот и первые подарки: красивое платье от мамы и часы от бабушки. А вечером должны прийти гости на праздник.

Особенный день. Любочка одновременно так ждала и так боялась этого дня. Она должна кое-что рассказать маме и бабушке, кое-что очень важное и значимое. Это маленькое и, как казалось Любочке, очень радостное событие, должно было, по её мнению, осчастливить и её родных, но…

РОЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Нина Петровна

Елена Варцева

Валентина

Светлана Гришкеева

Любочка

Анастасия Подагель