Победная осень 1944 года

7 октября войска Карельского фронта во взаимодействии с Северным флотом начали наступательную Петсамо-Киркенесскую операцию. Операция проводилась в три этапа. В ходе первого этапа были решены основные задачи прорыва обороны противника и выхода советских войск к Петсамо (Печенге). В результате второго был обеспечен выход к границе с Норвегией. Третий завершился освобождением от немецко-фашистских захватчиков территории Северной Норвегии. Четырежды: 15, 25, 28 октября и 2 ноября 1944 года в Москве были произведены салюты в честь доблестных освободителей Советского Заполярья. Всего двадцать пять дней потребовалось советским войскам, чтобы завершить Петсамо-Киркенесскую операцию.

На выставке, посвященной этому знаменательному событию, можно познакомиться с изданиями, рассказывающими о героической обороне Советского Заполярья с первых дней наступления вражеских войск на Кольский Север до завершающего этапа разгрома немецко-фашистских частей. Представлены научные монографии, исследования, сборники архивных документов, фотолетопись боевых действий, мемуары военачальников, непосредственных участников войны в Заполярье.