Победительница

Ограничения: 12+

Откровенная притча-исповедь сильной, яркой женщины, рассказанная современно и по-человечески искренне.



Что чувствует женщина, добившаяся высот на работе? Может ли она побеждать на всех жизненных фронтах сразу?Действие разворачивается во время празднования 40-летия главной героини. Майя, красавица, успешная карьеристка, предстаёт перед зрителем такой, какая она есть — ранимой и одинокой рабой самой себя. Лаконичная «жёсткая» сценография подчеркивает тонкую игру актёров, а анимационные и музыкальные перебивки свежо и по-новому выстраивают образы. Есть ли жизнь после 40, и сможет ли «птица» вылететь из собственной клетки?

Режиссёр-постановщик: Анастас Кичик

Сценография и костюмы: Андрей Тимошенко

Музыкальное оформление: Анастас Кичик

Видеооформление: Александр Дроздецкий