Победительница
Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова
Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова
Откровенная притча-исповедь сильной, яркой женщины, рассказанная современно и по-человечески искренне.
Что чувствует женщина, добившаяся высот на работе? Может ли она побеждать на всех жизненных фронтах сразу?Действие разворачивается во время празднования 40-летия главной героини. Майя, красавица, успешная карьеристка, предстаёт перед зрителем такой, какая она есть — ранимой и одинокой рабой самой себя. Лаконичная «жёсткая» сценография подчеркивает тонкую игру актёров, а анимационные и музыкальные перебивки свежо и по-новому выстраивают образы. Есть ли жизнь после 40, и сможет ли «птица» вылететь из собственной клетки?
Режиссёр-постановщик: Анастас Кичик
Сценография и костюмы: Андрей Тимошенко
Музыкальное оформление: Анастас Кичик
Видеооформление: Александр Дроздецкий
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