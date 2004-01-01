Виталий Бубенцов – заслуженный художник России, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО. Награждён золотой медалью им. В.И. Сурикова Союза художников России, серебряной медалью Академии художеств России, дипломант Союза художников России, лауреат премии Мурманского Обкома комсомола, Областной администрации и муниципального образования г. Мурманска.

Произведения художника находятся в Мурманском областном художественном музее, Мурманском областном краеведческом музее, в фондах Дирекции выставок Союза художников России и Министерства Культуры России, а также в художественных музеях Минска, Риги, Пскова, Вологды, Москвы и нескольких народных галереях, а также в частных художественных коллекциях в России и за рубежом.

Виталий Бубенцов – художник, работающий в разных жанрах: тематические полотна, портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные в различных техниках.

На выставке «По Земле Кольской» представлены графические работы. Художник изображает родные места: Кольский залив, сопки, отвесные скалы, живописные озёра и бурные реки, старинные поморские сёла Варзугу и Ковду. Из путешествий по сёлам Беломорья родилась серия портретов поморов и поморок – колоритных образов людей севера. На выставке зрители смогут увидеть листы, созданные под впечатлением творческих поездок в Северную Атлантику с рыбаками, по Северному морскому пути в Арктику, на о. Шпицберген.

Всего в экспозиции будет представлено около 50 работ художника.