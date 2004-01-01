По загороду поморы

Концерт пройдет в формате «мини-фестиваля». Гостями встречи станут ведущие коллективы нашей области, которые за годы своей деятельности успели внести свою заметную и яркую лепту в развитие поморской культуры нашего региона: старейшие поморские хоры из сел Териберки и Варзуги, фольклорный хор из поселка Умба, фольклорный ансамбль «Поморочка» из поселка Зеленоборский и ансамбль фольклорной песни «Долинушка» из города Апатиты.

Участники коллектива «Беломорье» подготовили несколько новых произведений, которые должны понравиться и мурманчанам и гостям города. Всех, кто интересуется традиционной культурой во всём её многообразии и великолепии, фольклорный ансамбль приглашает на этот «мини-фестиваль» поморской песни, на котором гости заполярной «Кировки» не только получат заряд энергии, отдохнут душой, но и узнают много нового о народной культуре.