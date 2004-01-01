Программа концерта



Сильвиус Леопольд Вайсс – Концерт для лютни и струнных ре минор (гитара и орган)

Альфред Шнитке – Сюита в старинном стиле (гитара и клавесин или рояль)

Антон Диабелли – Соната для гитары и клавишных (гитара и фортепиано)

Сезар Франк – Прелюдия, Фуга и Вариации (гитара и орган)

Астор Пьяццолла – Времена года в Буэнос-Айресе (Primavera Porteno, Verano Porteno, Otono Porteno, Invierno Porteno) (гитара и фортепиано)

В основе программы концерта лежит совместное музицирование лауреатов международных конкурсов Юлии Рогачевской и Алексея Соколова. Название программы «По струнам и клавишам» полностью отражает концепцию концерта, в котором прозвучат такие непохожие, но тем не менее родственные клавишные инструменты в ансамбле с классической гитарой. Сочетание разных тембров в дуэтах гитары и органа, гитары и клавесина и гитары с фортепиано органично сплетается в программе концерта, представляющей музыку разных эпох и разных стилей. Барокко и классика, романтизм и современная музыка погружают слушателей в неповторимый образный мир этих эпох.