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По следам Пифагора

Выставка изданий, посвященных математике

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События: Выставки.

Математика повсюду: дома и на улице, в магазине, на пляже и в лесу. Она есть даже внутри тебя. И это вовсе не огромные цифры, скучные примеры и непонятные значки. Математика - это весело, интересно и полезно!

Кристин Дал в книге «Поиграем в математику: забавные игры и хитрые головоломки» приглашает читателей поиграть в математику, попытаться отыскать клад, приготовить рассыпчатые печенюшки, узнать, что такое волшебное китайское яйцо, а также помочь неудачливой улитке Сабине выбраться из колодца.

Из книг Мукул Патель «Веселая математика» и «Занимательная математика» Якова Перельмана юные читатели узнают много нового, неожиданного и интересного. Познакомятся с великими математиками прошлого и хитроумными математическими задачами, которые на протяжении многих веков не давались даже великим ученым. Эти книги откроет перед посетителями выставки удивительный мир, где футбольные мячи вовсе не круглые, колеса у велосипедов - квадратные, а самолеты держатся в воздухе с помощью мнимых чисел. Энциклопедия «Веселая математика» расскажет, как сделать фигуру, у которой вообще нет обратной стороны, и как сразить всех друзей в школе своими стремительными математическими вычислениями. Для тех, кто хочет быстро обучить детей таблице умножения в книге Елены Бахтиной «Таблица умножения» рассказывается об умножении на пальцах, о древнерусском способе умножения, о таблице Пифагора, о купеческой таблице подсчета прибыли, а так же о фокусах с умножением. Книга поможет ребенку не только выучить таблицу умножения, но и познакомит его с интересными фактами, событиями из истории мировой цивилизации, расскажет о забавных совпадениях. Для чтения взрослыми детям.

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