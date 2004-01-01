По причине любви

Герои картин Юлии Лемеш – почти сказочные еноты и совы. Они заняты обычными, понятными всем делами - собирают грибы и яблоки, гуляют под дождем, ссорятся, мирятся, жалеют друг друга. Но самое главное, в картинах есть и социальный подтекст – автор настойчиво стремится напомнить всем нам - еноты не мех и лучше полюбить их живыми. Юлия- автор книг для детей и подростков.

Юлия Лемеш обучалась в ДХШ (Колпино), на вечерних рисовальных классах при Институте Живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Окончила Московский Полиграфический Институт (журналистика). Работала художником в кинотеатре «Пламя» 7 лет.

Работы художницы находятся в частных коллекциях Германии, Финляндии, Швеции, Кореи (приобретены представителем Ким Чин Ира), Франции, Ирландии и России.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2