Жанна Павловна Михайловская окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. С 1986 года работает в Мурманске: в многотиражной газете «Рыбацкая смена» Мурманской морской академии, в газете «Вечерний Мурманск», в Областной научной библиотеке.

В своей книге «По курсу Колумба» Жанна Павловна рассказывает об участии парусника «Седов» в Гранд-регате, посвященной 500-летию открытия Америки Христофором Колумбом. Автор лично участвовала в этом плавании в составе экипажа.

Легендарный барк «Седов» занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. В 1991 году парусник был передан Мурманскому государственному техническому университету, и с этого момента на нем проходили обучение будущие поколения капитанов, штурманов, механиков, радистов и электромехаников. С апреля 2017 года «Седов» приписан к Калининградскому государственному техническому университету.

В презентации примут участие преподаватели и курсанты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.