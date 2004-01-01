По краям материка
Выставка работ Марины Акишиной
Выставка работ Марины Акишиной
Автор работ – Марина Акишина, художник-авангардист, режиссер, город Ярославль.
Выставка состоит из трех циклов работ:
«Земля человечности», посвящённый Арктике, тундре, ненецкой земле
«Картофельные мешки», посвященный Архангельской области
«Таяние льдов», посвящённый Мурманской области.
Работы последнего цикла выполнены из тающего льда и красок, в стиле горизонтальных панно.
Выставка не только представляет художественную ценность, но и содержит социальную основу. Она посвящена малым народам, Северу, дальним регионам нашей страны, проводится в защиту Арктики, направлена на сохранение культуры, традиций и самобытности малых народов. И по этой причине является настоящим подарком для нашего города в преддверии Международного дня саамской культуры, который ежегодно празднуется 6 февраля с 1917 года.
Вход свободный
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