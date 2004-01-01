139208

По краям материка

Выставка работ Марины Акишиной

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Автор работ – Марина Акишина, художник-авангардист, режиссер, город Ярославль.

Выставка состоит из трех циклов работ:

«Земля человечности», посвящённый Арктике, тундре, ненецкой земле
«Картофельные мешки», посвященный Архангельской области
«Таяние льдов», посвящённый Мурманской области.

Работы последнего цикла выполнены из тающего льда и красок, в стиле горизонтальных панно. 

Выставка не только представляет художественную ценность, но и содержит социальную основу. Она посвящена малым народам, Северу, дальним регионам нашей страны, проводится в защиту Арктики, направлена на сохранение культуры, традиций и самобытности малых народов. И по этой причине является настоящим подарком для нашего города в преддверии Международного дня саамской культуры, который ежегодно празднуется 6 февраля с 1917 года.

AZIMUT
c 3 по 5 февраля
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?