По краям материка

Автор работ – Марина Акишина, художник-авангардист, режиссер, город Ярославль.

Выставка состоит из трех циклов работ:

«Земля человечности», посвящённый Арктике, тундре, ненецкой земле

«Картофельные мешки», посвященный Архангельской области

«Таяние льдов», посвящённый Мурманской области.

Работы последнего цикла выполнены из тающего льда и красок, в стиле горизонтальных панно.

Выставка не только представляет художественную ценность, но и содержит социальную основу. Она посвящена малым народам, Северу, дальним регионам нашей страны, проводится в защиту Арктики, направлена на сохранение культуры, традиций и самобытности малых народов. И по этой причине является настоящим подарком для нашего города в преддверии Международного дня саамской культуры, который ежегодно празднуется 6 февраля с 1917 года.