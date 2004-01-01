К участию в творческом состязании приглашаются поэты Мурманска и области любого возраста. Слэм проводится в 3 этапа и включает чтение авторских строк, подготовленных заранее, и импровизацию.

Слэм пройдет онлайн на базе платформы ZOOM. Участникам необходимо иметь установленное приложение ZOOM на своем электронном устройстве. Трансляция будет вестись на YouTube.

Координаторы проекта: Виноградов Илья, Высоцкая Дарья.

Ведущий и модератор проекта: неоднократный участник и победитель поэтических баттлов Алексей Мурашов.

Заявки для участия направляются в свободной форме (ФИО, контактные данные: телефон, e-mail, страница в соцсети, поэтическая подборка - 2-3 стихотворения) на электронную почту: ilgrad@yandex.ru, visota123@mail.ru до 05 июня 2020 года.