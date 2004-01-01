PlusFive
Вечер живой музыки в panoramic bar «7 небо»
PlusFive – a`cappella квинтет молодых музыкантов, представляющих слушателям мировые хиты различных музыкальных направлений.
В их репертуаре есть многое – от джаза и зарубежной поп музыки до песен российской эстрады XX и XXI веков. Ансамбль был основан в Санкт-Петербурге, в 2012 году.
Квинтет не перестает искать новые решения в вокальной музыке и активно использует имитацию музыкальных инструментов под названием Битбокс.
Вход свободный
Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77
Вечеринка от проекта Ayastep ®«Гаражный Кооператив»
Вечер живой музыки в «7 небо»