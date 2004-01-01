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PlusFive

Вечер живой музыки в panoramic bar «7 небо»

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

PlusFive – a`cappella квинтет молодых музыкантов, представляющих слушателям мировые хиты различных музыкальных направлений.

В их репертуаре есть многое – от джаза и зарубежной поп музыки до песен российской эстрады XX и XXI веков. Ансамбль был основан в Санкт-Петербурге, в 2012 году.

Квинтет не перестает искать новые решения в вокальной музыке и активно использует имитацию музыкальных инструментов под названием Битбокс.

7 небо
27 января
19:00
Цены

Вход свободный

Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77 

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