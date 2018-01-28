Ограничения: 12+

PlusFive – a`cappella квинтет молодых музыкантов, представляющих слушателям мировые хиты различных музыкальных направлений.

В их репертуаре есть многое – от джаза и зарубежной поп музыки до песен российской эстрады XX и XXI веков. Ансамбль был основан в Санкт-Петербурге, в 2012 году.

Квинтет не перестает искать новые решения в вокальной музыке и активно использует имитацию музыкальных инструментов под названием Битбокс.