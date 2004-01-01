142301

Плотник Андерсен и Рождественский гном

Детский спектакль по сказке Альфа Прёйсена

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 0+
События: Спектакли.

В Норвегии Дед Мороз зовется Юлениссе, что переводится как "Рождественский гном". Живет он, как и положено гномам, в лесу, и живет не один, а с целой семьей: матушка Юлениссе, трое детей Юлениссе и старый дедушка Юлениссе.

Каждый год в канун Рождества глава семейства отправляется на работу, разносить подарки и исполнять желания. А кто же поздравляет его детей?

Ни за что не догадаетесь! Плотник Андерсен из ближайшей деревни!

Режиссёр: Петр Васильев
Художник: Алевтина Торик
Композитор: Пётр Макаров

Театр кукол
17 мая
10:30
27 мая
12:00
Цены

297 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?