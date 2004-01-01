Плотник Андерсен и Рождественский гном
Детский спектакль по сказке Альфа Прёйсена
Детский спектакль по сказке Альфа Прёйсена
В Норвегии Дед Мороз зовется Юлениссе, что переводится как "Рождественский гном". Живет он, как и положено гномам, в лесу, и живет не один, а с целой семьей: матушка Юлениссе, трое детей Юлениссе и старый дедушка Юлениссе.
Каждый год в канун Рождества глава семейства отправляется на работу, разносить подарки и исполнять желания. А кто же поздравляет его детей?
Ни за что не догадаетесь! Плотник Андерсен из ближайшей деревни!
Режиссёр: Петр Васильев
Художник: Алевтина Торик
Композитор: Пётр Макаров
297 р.
Международный проект «Power of diversity»
Ветхозаветная история о каждом