Плакат молодых художников
Областная конкурсная выставка
Областная конкурсная выставка
Мероприятие проводится в четырнадцатый раз и стало традиционным. В экспозиции будут представлены лучшие плакаты на важные и актуальные общественные темы.
В рамках выставки-конкурса объявлены номинации:
Плакат – броское крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. В конкурсной выставке будут представлены работы молодых художников, выполненные в техниках рисунка и компьютерной графики. Авторы работ — преподаватели и учащиеся Детской художественной школы города Мурманска и студенты Мурманского технологического колледжа сервиса Мурманского Арктического университета.
Плакаты–победители будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея. Выставка привлекает большое число посетителей, которые могут проголосовать за понравившуюся работу. Дополнительно учрежден «Приз зрительских симпатий».
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