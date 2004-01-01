Плетение браслета выживания

Приглашаем Вас на увлекательный и полезный мастер-класс! Браслет выживания плетется из паракорда – многоцелевого, очень прочного троса. Такие браслеты являются популярными атрибутами любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и простых туристов. При необходимости всего за минуту он может быть расплетен и использован в качестве длинного отрезка надежной веревки. Об истории создания и применении браслета вам расскажет ведущий. Вы можете выбрать практически любой цвет паракорда и застежки.

Для детей младше 10 лет желательно присутствие взрослого – для помощи в плетении (1 взрослый может присутствовать с ребенком на занятии бесплатно).