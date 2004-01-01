Ограничения: 18+

Хип-хоп исполнитель, основатель творческого объединения Big Music и баттл-рэп проекта SLOVO, участник проекта «Песни» на ТНТ.

Герой популярного телешоу, которому респектует не только массовая аудитория, критики, но и большие артисты жанра (такие как Oxxxymiron или Баста), рэпер, зарекомендовавший себя как интеллектуальный артист, при этом с доступной каждому тематикой песен, техничной подачей и полноценными инструментальными live-версиями, которые он эмоционально исполняет на своих концертах.