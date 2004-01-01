Ограничения: +18 FC\DC

Одному из самых почитаемых праздников в нашей стране будет посвящен целый weekend в ХххХ!

Со всей Россией отмечаем День Победы!

Командует парадом отличного настроения – МС ТИМОХА!

Крутит пулеметные диски с мега-хитами – DJGABUR!

В программе:

HOT RUSSIA GO-GO

Фронтовой WELCOME

Закаленные барной стойкой, крепкие телом и духом BARGIRLS & BARBOYS

Победные танцы и фронтовые забавы

Сделай заказ до 2-х ночи и получи второй бесплатно! Танки пьянки не боятся в баре ХххХ!