Play May
Праздничные вечеринки в XxxX!
Одному из самых почитаемых праздников в нашей стране будет посвящен целый weekend в ХххХ!
Со всей Россией отмечаем День Победы!
Командует парадом отличного настроения – МС ТИМОХА!
Крутит пулеметные диски с мега-хитами – DJGABUR!
В программе:
HOT RUSSIA GO-GO
Фронтовой WELCOME
Закаленные барной стойкой, крепкие телом и духом BARGIRLS & BARBOYS
Победные танцы и фронтовые забавы
Сделай заказ до 2-х ночи и получи второй бесплатно! Танки пьянки не боятся в баре ХххХ!
Вход свободный