Плацкартом до Тибета

Сногсшибательная комедия с участием резидентов Comedy Club, а также звезд российского театра и кино

Ограничения: 16+

Невероятно смешная история о том, как наивный тибетский монах попадает в обычную челябинскую семью, где неожиданно находит нового Будду. К удивлению монаха, Будда явился в наш мир в теле простоватого механика по имени Валера. Перед монахом встаёт непростая задача: заставить Валеру раскрыть в себе великое призвание.

Еще тяжелее будет вырвать Будду из цепких лап его окружения: мамы с синдромом гипер-опеки, пустоголовой блондинки-невесты и дяди, алкоголика с манией величия. Чтобы познать настоящий русский дзен, гостю из Тибета придётся преодолеть все круги провинциальной российской сансары: палёную водку, баню с кальяном, карбюратор от жигуля, «шальную императрицу» и загадочную славянскую душу.

В ролях: Роман Юнусов, Антон Лирник, Юлия Сулес, Олег Комаров, Олег Акулич, Анжелика Каширина.

Продолжительность: 2 часа 20 минут