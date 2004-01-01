Плацкартом до Тибета
Сногсшибательная комедия с участием резидентов Comedy Club, а также звезд российского театра и кино
Сногсшибательная комедия с участием резидентов Comedy Club, а также звезд российского театра и кино
Невероятно смешная история о том, как наивный тибетский монах попадает в обычную челябинскую семью, где неожиданно находит нового Будду. К удивлению монаха, Будда явился в наш мир в теле простоватого механика по имени Валера. Перед монахом встаёт непростая задача: заставить Валеру раскрыть в себе великое призвание.
Еще тяжелее будет вырвать Будду из цепких лап его окружения: мамы с синдромом гипер-опеки, пустоголовой блондинки-невесты и дяди, алкоголика с манией величия. Чтобы познать настоящий русский дзен, гостю из Тибета придётся преодолеть все круги провинциальной российской сансары: палёную водку, баню с кальяном, карбюратор от жигуля, «шальную императрицу» и загадочную славянскую душу.
В ролях: Роман Юнусов, Антон Лирник, Юлия Сулес, Олег Комаров, Олег Акулич, Анжелика Каширина.
Продолжительность: 2 часа 20 минут
Информация по телефону: 707-807
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