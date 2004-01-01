Платки и шали в России XVIII-XXI веков

Собрание платков и шалей Русского музея – шелковых и парчовых, шерстяных и ситцевых набивных, вышитых, кружевных, вязаных – одно из лучших в России. Большая часть из них будет представлена в рамках масштабной выставки «Платки и шали в России XVIII – начала XXI веков», которая в конце декабря украсит залы Корпуса Бенуа.

К этому замечательному событию сотрудники отдела народного искусства Русского музея подготовили цикл из четырех лекций, в котором подробнее расскажут об экспонатах выставки!

22 января в 17:00

Платки и шали XVIII-XIX. Производство, клейма, технологии

5 февраля в 17:00

Кружево и оренбургские платки

19 февраля в 17:00

Платок в костюме. Золотошвейные платки

Лекторы: