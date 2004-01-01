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Платки и шали в России XVIII-XXI веков

Цикл онлайн-лекций Русского музея

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События: Видеотрансляции, Лекции.

Собрание платков и шалей Русского музея – шелковых и парчовых, шерстяных и ситцевых набивных, вышитых, кружевных, вязаных – одно из лучших в России. Большая часть из них будет представлена в рамках масштабной выставки «Платки и шали в России XVIII – начала XXI веков», которая в конце декабря украсит залы Корпуса Бенуа.

К этому замечательному событию сотрудники отдела народного искусства Русского музея подготовили цикл из четырех лекций, в котором подробнее расскажут об экспонатах выставки!

22 января в 17:00

  • Платки и шали XVIII-XIX. Производство, клейма, технологии

5 февраля в 17:00

  • Кружево и оренбургские платки

19 февраля в 17:00

  • Платок в костюме. Золотошвейные платки

Лекторы:

  • Ковалева Наталия Ивановна, Научный сотрудник-хранитель отдела народного искусства Государственного Русского музея
  • Сорокина Марина Александровна, Ведущий научный сотрудник отдела народного искусства Государственного Русского музея
Художественный музей
22 января
17:00
5 февраля
17:00
19 февраля
17:00
Цены

Вход свободный

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