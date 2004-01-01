Приглашаем всех в Областную научную библиотеку, где можно будет посетить планетарий «Полярис».

В этот день будут транслироваться анимационный фильм «Тайны деревьев».

Почему деревья зеленые? Что такое фотосинтез? Все это и многое другое расскажут наши герои – Божья коровка Долорес и светлячок Майк.

А так же вашему вниманию будет предложен анимационный фильм «Рассвет космической эры».

От запуска первого советского космического спутника до пилотируемых полетов и захватывающей миссии на Луну. Погрузитесь в атмосферу первых космических завоеваний человека. Изображение проецируется на 360 градусов, благодаря чему создается эффект присутствия. Кто были те люди, бросившие вызов смертельной опасности и отправившиеся исследовать космос?

Показы:

11:00 – «Рассвет космической эры» 12+

12:00 – «Тайны деревьев» 5+

13:00 – «Рассвет космической эры» 12+

14:00 - «Тайны деревьев» 5+

15:00 – «Рассвет космической эры» 12+

16:00 - «Тайны деревьев» 5+

17:00 – «Рассвет космической эры» 12+