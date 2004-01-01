Планетарий «Полярис»
Трансляция анимационных фильмов
Трансляция анимационных фильмов
Приглашаем всех в Областную научную библиотеку, где можно будет посетить планетарий «Полярис».
В этот день будут транслироваться анимационный фильм «Тайны деревьев».
Почему деревья зеленые? Что такое фотосинтез? Все это и многое другое расскажут наши герои – Божья коровка Долорес и светлячок Майк.
А так же вашему вниманию будет предложен анимационный фильм «Рассвет космической эры».
От запуска первого советского космического спутника до пилотируемых полетов и захватывающей миссии на Луну. Погрузитесь в атмосферу первых космических завоеваний человека. Изображение проецируется на 360 градусов, благодаря чему создается эффект присутствия. Кто были те люди, бросившие вызов смертельной опасности и отправившиеся исследовать космос?
Показы:
11:00 – «Рассвет космической эры» 12+
12:00 – «Тайны деревьев» 5+
13:00 – «Рассвет космической эры» 12+
14:00 - «Тайны деревьев» 5+
15:00 – «Рассвет космической эры» 12+
16:00 - «Тайны деревьев» 5+
17:00 – «Рассвет космической эры» 12+
200 р.
Дополнительные вопросы по телефону: 8 (911) 345-67-89