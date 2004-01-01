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Планета молока!

Первый большой семейный праздник, посвященный молоку!

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Ограничения: 3+
События: Open Air, Фестивали, Праздники.Возраст: Для всей семьи.

Убежало молоко? Мы знаем где оно! Ищи его на фестивале «Планета молока!». Фестиваль поставил перед собой простые, но значимые цели – рассказать и показать, как производятся молочные продукты, обратить внимание на роль и место молока в ежедневном рационе питания и помочь каждому найти свой любимый продукт из свежего молока. А еще организовать для гостей интересный и развлекательный досуг.

В программе:

ярмарка-продажа и дегустация молочной продукции
чемпионат по забегу в сандалиях
интерактивные и игровые площадки
конкурсы от аниматоров
ростовые куклы

Заявки на участие в конкурсе «Забег в сандалиях» присылайте на электронный адрес: konkurskpvv@gmail.com. 

Обязательное условие – в тексте письма указать имя, фамилию и дату рождения ребёнка, который будет участвовать в соревнованиях и обязательно ФИО и мобильный телефон сопровождающего.

Цены

Вход свободный

Справки по телефону: 452-110

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