Планета молока!
Первый большой семейный праздник, посвященный молоку!
Первый большой семейный праздник, посвященный молоку!
Убежало молоко? Мы знаем где оно! Ищи его на фестивале «Планета молока!». Фестиваль поставил перед собой простые, но значимые цели – рассказать и показать, как производятся молочные продукты, обратить внимание на роль и место молока в ежедневном рационе питания и помочь каждому найти свой любимый продукт из свежего молока. А еще организовать для гостей интересный и развлекательный досуг.
В программе:
ярмарка-продажа и дегустация молочной продукции
чемпионат по забегу в сандалиях
интерактивные и игровые площадки
конкурсы от аниматоров
ростовые куклы
Заявки на участие в конкурсе «Забег в сандалиях» присылайте на электронный адрес: konkurskpvv@gmail.com.
Обязательное условие – в тексте письма указать имя, фамилию и дату рождения ребёнка, который будет участвовать в соревнованиях и обязательно ФИО и мобильный телефон сопровождающего.
Вход свободный
Справки по телефону: 452-110