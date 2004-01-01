Плакаты Александра Тарановского

Выставка из цикла выставок «С днем рождения, художник!».

Александр Алексеевич Тарановский (05.04.1943–29.02.1992) – художник-плакатист, член Союза художников СССР (1983). Родился на станции Казанка Казанковского р‑на Николаевской области. Окончил изостудию флотских художников в г. Североморск Мурманской области, которой руководил заслуженный художник России Анатолий Сергиенко. Являлся участником областных, региональных, республиканских, всесоюзных, международных выставок плаката с 1976. Работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея и Мурманского областного краеведческого музея.

В экспозиции посетители увидят две работы Александра Тарановского из фондового собрания художественного музея: «Слава труду. 1981» и «Всесоюзный день рыбака. 1980».