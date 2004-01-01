Плакат молодых художников

Плакат – броское и, как правило, крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Содержание – отражение наиболее злободневных социальных проблем.

В выставке принимают участие ученики и преподаватели Детских художественных школ, студенты высших учебных заведений от 18 до 30 лет.

В рамках выставки будет проведен конкурс работ. Плакаты–победители по окончании работы выставки будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея.