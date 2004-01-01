Плакат молодых художников

В экспозиции будут представлены лучшие плакаты на важные и актуальные общественные темы.

В рамках выставки-конкурса объявлены номинации:

сохранение культурного и исторического наследия

плакат социальной направленности

событийный плакат

Плакат – броское крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. В конкурсной выставке будут представлены работы молодых художников, выполненные в техниках рисунка и компьютерной графики. Авторы работ — преподаватели и учащиеся Детской художественной школы города Мурманска и студенты Мурманского технологического колледжа сервиса Мурманского Арктического университета.

Плакаты-победители будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея. Выставка привлекает большое число посетителей, которые могут проголосовать за понравившуюся работу. Дополнительно учрежден «Приз зрительских симпатий».