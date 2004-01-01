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Плакат молодых художников

Областная конкурсная выставка

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены лучшие плакаты на важные и актуальные общественные темы.

В рамках выставки-конкурса объявлены номинации:
сохранение культурного и исторического наследия
плакат социальной направленности
событийный плакат

Плакат – броское крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. В конкурсной выставке будут представлены работы молодых художников, выполненные в техниках рисунка и компьютерной графики. Авторы работ — преподаватели и учащиеся Детской художественной школы города Мурманска и студенты Мурманского технологического колледжа сервиса Мурманского Арктического университета.

Плакаты-победители будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея. Выставка привлекает большое число посетителей, которые могут проголосовать за понравившуюся работу. Дополнительно учрежден «Приз зрительских симпатий».

Художественный музей
c 26 апреля по 14 мая
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85  

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