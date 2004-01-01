Письма. Jazz.

В наше время коротких смс и разнообразных чатов мы задумали обратиться к письмам.

Письмам известных писателей и знаменитых личностей к своим возлюбленным.



Мы не ругаем время, нет, ни в коем случае, время - такое, какое оно есть, и его не выбирают. Но тосковать по уходящему жанру, жанру написания писем, в основе которого живое слово и глубокое чувство необходимости в близком человеке, мы можем.



Джаз - это живое дыхание, спонтанность и импровизация. Все эти моменты присущи и эпистолярной эстетике. Именно поэтому мы решились на такое сочетание, которое кажется нам очень органичным.



Да, читать чужие письма - преступно, но письма великих писателей со временем становятся литературой, искусством высочайшего стиля. Разделить радость и трепет от соприкосновения с настоящим мы вас и приглашаем!

Екатерина Ефремова - художественное слово

Антон Михайлов - клавишные

Екатерина Охраминская - виолончель

Виталий Кондаков - ударные