Писатели одного поколения

Выставка посвящена писателям одного поколения, чье 80-летие отмечается в 2017 году.

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) - выдающийся русский писатель, публицист, общественный деятель. Представитель «деревенской прозы». Автор книг «Уроки французского», «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и др. Для Валентина Григорьевича Россия – не просто географическое место, где он появился на свет, а Родина в самом высоком смысле этого слова. В последние годы писатель много времени и сил отдавал общественной и публицистической деятельности, защищал озеро Байкал. Валентин Распутин удостоен множества литературных наград и премий. Проза Распутина широко известна не только российскому читателю, его повести и рассказы переведены практически на все европейские языки. По произведениям писателя ставятся спектакли и фильмы.

Владимира Семеновича Маканина называют одним из самых крупных российских писателей современности. Он является мастером бытовой психологической прозы. Маканин пишет в основном о современном городе и его обитателях. Героями его произведений становятся как личности неординарные - художники, скульпторы, писатели, - так и самые обыкновенные люди. Но и они под пером автора приобретают черты творческих личностей, потому что в каждом скрыт талант, и каждый способен изменить если не мир, то себя в нем.

Владимир Маканин удостоен множества литературных наград и премий. Произведения Владимира Маканина переведены на английский, французский, немецкий, испанский, китайский и другие языки. За рубежом у писателя вышло более ста книг.

На выставке представлены художественные и публицистические произведения Валентина Распутина и Владимира Маканина, а также литературоведческие издания.