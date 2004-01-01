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Пиратская вечеринка

Детский праздник в парке отдыха «Небо»

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События: Детские праздники, Спорт.

Вас ждет улётная программа! Приглашаем всех детей в возрасте от 3-х лет посетить Пиратскую бухту! Оторвёмся под любимую музыку, покорим батутные просторы, побороздим поролоновые моря, отыщем сокровища и посоревнуемся с другими пиратами.

Особо отличившихся ждут призы от наших капитанов!

Небо
1 мая
13:00
15:00
19:00
Цены

Без костюма – 399р.

В пиратском костюмеЕ – 350р.

Регистрация по телефону: 201-000

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