Пиратская вечеринка

Вас ждет улётная программа! Приглашаем всех детей в возрасте от 3-х лет посетить Пиратскую бухту! Оторвёмся под любимую музыку, покорим батутные просторы, побороздим поролоновые моря, отыщем сокровища и посоревнуемся с другими пиратами.

Особо отличившихся ждут призы от наших капитанов!