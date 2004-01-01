Пиратская вечеринка
Детский праздник в парке отдыха «Небо»
Детский праздник в парке отдыха «Небо»
Вас ждет улётная программа! Приглашаем всех детей в возрасте от 3-х лет посетить Пиратскую бухту! Оторвёмся под любимую музыку, покорим батутные просторы, побороздим поролоновые моря, отыщем сокровища и посоревнуемся с другими пиратами.
Особо отличившихся ждут призы от наших капитанов!
Без костюма – 399р.
В пиратском костюмеЕ – 350р.
Регистрация по телефону: 201-000
День физкультурника вместе с беговел-клубом «Северный ветерок»