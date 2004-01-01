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Добро пожаловать на борт самой крутой пиратской шхуны, которая на 2 дня причалит к бухте бара XxxX!

Возьми на абордаж танцпол и получи черную метку! Солнечные коктейли и ценные клады! В эту ночь ты окажешься на пиратском корабле, на котором мы устроим бунт под оглушительные ритмы в исполнении Dj GABUR! Море дьявольского безудержного веселья, жаркое настроение и обворожительные пиратки GO-GO! Приглашаем всех на борт !