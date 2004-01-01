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Pirates

Море дьявольского безудержного веселья в баре XxxX!

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Ограничения: 18+ FC|DC
События: Вечеринки.

Добро пожаловать на борт самой крутой пиратской шхуны, которая на 2 дня причалит к бухте бара XxxX!
Возьми на абордаж танцпол и получи черную метку! Солнечные коктейли и ценные клады!  В эту ночь ты окажешься на пиратском корабле, на котором мы устроим бунт под оглушительные ритмы в исполнении Dj GABUR! Море дьявольского безудержного веселья, жаркое настроение и обворожительные пиратки GO-GO! Приглашаем всех на борт !

XXXX
12 мая
22:00
13 мая
22:00
Цены

Вход свободный

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