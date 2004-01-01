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PintaHill

На один вечер любимый паб превратится в настоящую психбольницу!

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События: Вечеринки.

Она лечила души всех людей, кто приходил по доброй воле, но однажды в ее кампусах бесследно исчезли 6 пациентов! Найти их так и не удалось! А «PintaHill» покрылась тайной!

Горожане  повесили на нее клеймо 666! В память о 6 мучениках! Поговаривают, что их души  бродят там до сих пор! 

Спустя года мы собрали отряд добровольцев, которые взломают ставни психболницы «PintaHill» 666, чтобы найти пациентов!

Просьба одеться странно: ведьмы, вурдалаки, приведения, и разные твари.

Пинта
26 октября
Цены

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95 

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