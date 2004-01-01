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Пиноккио

Балет для детей

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События: Спектакли, Балет.

Вы помните свои детские ощущения от первой встречи с проказником Пиноккио – будь то книга, прочитанная вам вслух, или удивительно тёплый мультфильм с чудесной музыкой?

Теперь вам снова предстоит эта встреча с миром детства, а рядом будут сидеть ваши малыши, переживающие эту встречу с героями сказки, как обыкновенное чудо, которое обязательно (и не раз!) повторится на их пути.
И самые маленькие, и взрослые зрители, затаив дыхание будут наблюдать за приключениями всеми любимого озорника-Пиноккио, сопереживать героям, пугаться злого Директора театра и надеяться на победу добра. Этот веселый балет никого не оставит равнодушным! А яркие костюмы и анимированные компьютерные декорации делают балет понятным и интересным даже для самых маленьких зрителей.

Филармония
28 октября
15:00
Цены

500-900 р.

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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